Morelia, Michoacán, 8 de mayo de 2026.- Ante la propuesta planteada por autoridades educativas federales para adelantar el periodo vacacional y extenderlo hasta por aproximadamente tres meses, Adolfo Fito Torres expresó su preocupación por las consecuencias sociales, familiares y digitales que esta medida podría generar entre niñas, niños y jóvenes, “estamos hablando de millones que podrían pasar semanas enteras consumiendo contenido digital sin orientación, sin actividades estructuradas y sin alternativas reales de formación, deporte, cultura o convivencia sana. Eso debe preocuparnos como sociedad”, expresó.

El también promotor del movimiento Apaguemos la Narcocultura señaló que una decisión de esta magnitud, anunciada de manera repentina y sin una planeación integral, puede provocar efectos negativos importantes en la formación y desarrollo de menores de edad, particularmente por el tiempo prolongado que pasarían frente a pantallas y redes sociales con poca o nula supervisión adulta.

Fito Torres advirtió que el problema no radica únicamente en el descanso escolar, sino en la falta de estrategias paralelas para atender el tiempo libre de las juventudes, especialmente cuando muchos padres de familia continúan trabajando y no cuentan con redes de apoyo o espacios seguros para sus hijos; “Hoy las redes sociales, plataformas digitales y algunos contenidos musicales o audiovisuales están normalizando la violencia, el dinero fácil, la criminalidad y la deshumanización. No podemos ignorar que muchos jóvenes están creciendo bajo esos referentes”, afirmó.

Insistió en que México necesita políticas públicas que acompañen cualquier modificación educativa con programas preventivos, culturales y comunitarios que permitan ocupar el tiempo de niñas, niños y adolescentes de manera positiva. Finalmente, Fito hizo un llamado a las autoridades educativas, padres de familia, instituciones y sociedad civil a abrir un debate serio sobre el impacto emocional, cultural y social que puede generar un periodo vacacional tan prolongado sin preparación previa.