Maravatío, Mich.-Lunes 22 de diciembre de 2025.- Un hombre y una mujer, vecinos del Estado de México, murieron tras ser atacados a balazos cuando circulaban a bordo de su vehículo sobre la autopista México-Guadalajara. Las víctimas se dirigían a la comunidad de La Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Turicato, a 3 kilómetros de Puruarán, Michoacán, para pasar la Navidad con sus seres queridos, informaron autoridades policiales.

El atentado se registró durante la mañana de este lunes, aproximadamente en el kilómetro 132 de la citada vialidad, dentro del territorio de Maravatío. El automotor de los ofendidos es un Chevrolet Sonic, color azul con matrícula LJD946C.

De acuerdo con las fuentes, las personas asesinadas respondían a los nombres de María Cristina y Alberto, de 54 y 59 años de edad, respectivamente, con domicilio en Ixtapaluca, Estado de México.

En el citado coche también viejaban la hija y la nieta de María Cristina, quienes resultaron ilesas. Según testigos, cuando los ahora ofendidos transitaban sobre la referencia carretera, una camioneta blanca les cerró el paso y de ella descendieron al menos tres sujetos con armas largas, quienes les dispararon para después darse a la fuga.

Al enterarse de la emergencia, arribaron unos patrulleros y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso de María y Alberto. Los agentes delimitaron el área, pues en el suelo quedaron regados aproximadamente 27 casquillos percutidos de distintos calibres.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Por último, una grúa retiro el auto de los agraviados y lo llevó a un corralón.



RED 113