Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia y fuegos artificiales en estas fiestas decembrinas, priorizando el cuidado de la salud e integridad física de las familias michoacanas.

Los principales riesgos asociados al manejo de pólvora incluyen quemaduras de segundo y tercer grado que dejan cicatrices y secuelas estéticas y funcionales de por vida en la persona afectada, esto debido a la alta temperatura que pueden alcanzar algunos artefactos.

El contacto directo o la cercanía con la explosión pueden causar ceguera o graves daños irreversibles en los ojos, en casos más severos, la detonación de cohetes y petardos provoca la pérdida de dedos o la mutilación total, principalmente de la mano que estuvo en contacto con el artefacto.

El uso de pólvora representa un riesgo inminente y severo de accidentes. Aunque suele asociarse con festividades, sus consecuencias pueden ser permanentes y transformar la vida de una familia en segundos. Las principales víctimas son niñas, niños y adolescentes, quienes debido a la curiosidad y la falta de supervisión, sufren con frecuencia quemaduras graves y heridas irreversibles en el rostro y extremidades.

La SSM exhorta a las familias a celebrar estas fechas con responsabilidad, evitar el uso de pirotecnia en las reuniones y en caso de accidentes, acudir a su centro de salud más cercano o llamar a la línea de emergencia 911.