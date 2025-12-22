Morelia, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) concluye el 2025 con un balance sólido en materia de coordinación institucional y fortalecimiento de las economías locales. Mediante la consolidación de 47 alianzas estratégicas con ayuntamientos, la institución logró la colocación de mil 909 créditos, generando una derrama económica de 493 millones de pesos, informó el director general, Gabriel Gutiérrez Aviña.

El titular de Sí Financia explicó que estos acuerdos han sido clave para generar sinergias con los gobiernos municipales, ya que facilitan la difusión de los programas financieros y permiten capacitar a funcionarias y funcionarios municipales en inclusión y educación financiera, acercando los créditos a sectores productivos que tradicionalmente enfrentan barreras de acceso.

De acuerdo con los reportes de las y los acreditados, los mil 909 financiamientos otorgados han permitido la generación de 2 mil 300 empleos y la conservación de otros 3 mil 189. Este impacto se logró a través de los distintos esquemas de la institución, con montos que van desde los 3 mil hasta los 2 millones de pesos, adaptados a las necesidades de micro, pequeños y medianos proyectos.

Entre los municipios beneficiados se encuentran Peribán, San Lucas, Ocampo, Tangancícuaro, Arteaga, Zacapu, Zitácuaro, Ario, Nocupétaro, Copándaro, Madero, Apatzingán, Tingambato, Buenavista, Ziracuaretiro, Uruapan, Jiquilpan, Aquila, Penjamillo, Aporo, Huetamo, Yurécuaro, Tangamandapio y Lázaro Cárdenas, lo que refleja una cobertura amplia y plural en distintas regiones del estado.

Finalmente, Gutiérrez Aviña reiteró que Sí Financia mantiene abiertas sus ventanillas y continúa trabajando de la mano con los ayuntamientos. Las personas interesadas en conocer los requisitos y opciones de crédito pueden comunicarse al teléfono 443 113 77 00, donde recibirán orientación directa y personalizada.