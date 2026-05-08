Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- Para que las familias michoacanas disfruten con total tranquilidad el concierto de Marco Antonio Solís en el Jalo por las Mamás, el próximo 9 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegará un operativo de acompañamiento y vigilancia al interior y exterior del Estadio Morelos.

Desde el ingreso de los asistentes hasta la conclusión del concierto, personal de la Guardia Civil mantendrá presencia a través de labores de proximidad, supervisión de accesos y recorridos preventivos en vialidades y estacionamientos, asegurando un flujo ordenado para garantizar una experiencia agradable para todas y todos.

Para fortalecer estas acciones, se emplea tecnología de última generación coordinada desde el C5 Michoacán, que incluye monitoreo en tiempo real con cámaras estratégicas, reconocimiento facial y torres de videovigilancia móviles desplegadas en puntos clave de la zona, optimizando así las tareas de prevención.

Este esquema de protección se desarrolla en estrecha colaboración con áreas de auxilio, priorizando en todo momento la atención ciudadana y la sana convivencia. La vigilancia se mantendrá firme durante la salida del público para garantizar un retorno seguro a casa.

La SSP invita a las y los asistentes a disfrutar de este gran espectáculo siguiendo las indicaciones de los agentes, quienes están para servirles, y recuerda que la línea 911 y la App 911 Michoacán operan con total eficacia para brindar asistencia inmediata.