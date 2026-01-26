Nuevas reglas del juego político electoral

Yurisha Andrade Morales*

En el inicio de este 2026 la reforma electoral ocupa un lugar central en el debate público nacional. La presidenta de la República, acompañada por diversas voces de Morena, ha señalado que será en la primera o segunda semana de febrero cuando presente la iniciativa que será el eje para definir las nuevas reglas del juego político electoral del país y, probablemente, será en marzo cuando se procese su aprobación en el ámbito constitucional, mientras que las iniciativas para modificar leyes secundarias en la materia se presentarán en ese mes, pues el plazo máximo para aprobar modificaciones a normas electorales fundamentales concluye el 7 de junio de este año conforme con los límites previstos en el artículo 105 constitucional, noventa días antes del inicio de los procesos electorales 2026-2027.

Pese a que aún no se conoce la iniciativa sí sabemos cuáles son loscontornos y objetivos sostenidos en el debate público por la primera mandataria y por integrantes de la Comisión Presidencial que coordina Pablo Gómez. Así, bajo el argumento de reducir el costo de las elecciones ha cobrado fuerza la idea de reducir la estructura y el presupuesto del INE, mientras que los organismos electorales de los Estados igual podrían sufrir recortes importantes o, en una posición extrema, desaparecer para concentrar la organización de todas las elecciones federales y locales en un renovado Instituto Nacional Electoral.

Otros temas que están en el centro de la discusión se refieren a la reducción del financiamiento público de los partidos políticos y a la disminución o supresión de diputaciones y senadurías de representación proporcional con un efecto similar en la integración de los congresos locales y ayuntamientos, aspectos que han generado un rechazo público tanto de los partidos opositores como de los que son aliados de Morena, pues sienten en peligro los montos de sus presupuestos y el tamaño de las bancadas que actualmente tienen. El dilema a resolver en este punto está en los efectos que la fórmula plantea: reducir recursos a los partidos disminuye su capacidad de competencia en las elecciones y desaparecer una parte o la totalidad de las llamadas “pluris” reduce sus posibilidades de representación en los congresos y, de paso, limita que la pluralidad política del país se refleje correctamente en los propios congresos.

Siendo atentos a los indicadores del entorno, la aprobación de la iniciativa que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum no depende de los partidos de la oposición sino de sus aliados políticos, porque sin sus votos no pueden construirlas mayorías calificadas que requieren y, en ese escenario, la iniciativa no tendríafuturo; ahora, si por alguna razón el PT y el PVEM la aprobaran su decisión equivaldría a un suicidio político, pues concretada la reforma ya no serían indispensables para el partido de la mayoría.

Falta, también, conocer cuál será la forma en la que serán incorporadas a la iniciativa las propuestas que la Comisión recibió en las audiencias públicas y en los foros. Entre otras, está la iniciativa ciudadana que presentó el empresario Claudio X. González, cuyas firmas de apoyo ya fueron validadas por el INE y debe ser dictaminada por la Cámara de las Diputaciones; la propuesta del Partido en formación SOMOS MX, así como todas las propuestas del INE y las que recibió en actos públicos de los OPL, tribunales electorales locales, partidos políticos locales, órganos internos de control y fiscalías electorales, todo un mosaico de propuestas sobre las que la Comisión debe pronunciarse.

El debate público sobre la reforma electoral no es un debate más, es un debate que definirá las características de la democracia mexicana, su sistema electoral y su sistema de partidos y, por su relevancia, debemos mantenernos atentos al curso que tome, sobre todo a las decisiones de los partidos aliados del régimen, cuyos votos son vitales para darle viabilidad a la iniciativa presidencial que modificará sensiblemente las reglas del juego político electoral.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

