Morelia, Mich.- Lunes 26 de enero de 2026.- Tres accidentes tránsito se registraron durante la noche de ayer domingo en distintos puntos de Morelia, los cuales dejaron daños materiales y un motociclista lesionado de gravedad.

Fuentes policiales y de rescate indicaron que uno de los percances tuvo lugar sobre el Libramiento Sur y avenida Morelos Sur, frente al Hospital Star Médica, donde un motorista quedó malherido tras ser impactado por una camioneta Ford, color amarillo.

El paciente fue auxiliado por bomberos, policías y paramédicos, éstos últimos consecutivamente lo canalizaron de urgencia a un nosocomio para su adecuada atención médica. Los patrulleros se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

El otro hecho sucedió sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia Niño Artillero. Se trató de un choque por alcance entre dos automotores y unos oficiales efectuaron el estudio técnico del incidente.

Después, sobre el Libramiento Sur, frente a la avenida Periodismo, al menos dos vehículos participaron en una colisión. Las instancias competentes efectuaron las acciones conducentes del asunto.