Morelia, Michoacán; 22 de mayo del 2026.-En representación del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, encabezó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta con motivo del CXXIV aniversario luctuoso de Mariano Escobedo y la Promulgación de la Independencia de Valladolid.

La ceremonia cívica se llevó a cabo en la Plaza Melchor Ocampo, donde integrantes del organismo rindieron homenaje a uno de los personajes más destacados de la historia nacional.

Asimismo, se llevaron a cabo los honores a la bandera por parte de la Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Cabe recordar que Mariano Escobedo fue un militar liberal reconocido por su participación durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, destacando por su lealtad a la República y por encabezar las fuerzas que lograron la captura del emperador Maximiliano de Habsburgo en Querétaro.

El anterior hecho fue clave para la restauración de la República encabezada por Benito Juárez.

Asimismo, durante el acto se recordó la importancia histórica de la Promulgación de la Independencia de Valladolid de Michoacán, acontecimiento que representó uno de los movimientos precursores de la lucha por la Independencia Nacional.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de preservar la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos entre las y los morelianos.