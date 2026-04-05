Morelia, Mich.- Domingo 05 de abril de 2026.- Dos incidentes se registraron en distintos puntos de la ciudad de Morelia: uno fue un hecho de tránsito y el otro, la caída de un letrero sobre dos vehículos. Ambos eventos únicamente dejaron daños materiales, informaron fuentes policiales y de rescate.

🚨 #Video | Colapsa letrero sobre dos vehículos en avenida Michoacán y se registra choque en el Libramiento Sur de Morelia. pic.twitter.com/NZgLrgDpnL — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 6, 2026

El primer caso tuvo lugar sobre la avenida Michoacán, donde, derivado de los fuertes vientos, un poste metálico que sostenía un letrero colapsó y cayó sobre la retaguardia de un auto rojo que estaba estacionado, además quedó sobre el toldo de una camioneta pequeña. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.

Posteriormente, sobre el Libramiento Sur, ocurrió el choque de una camioneta blanca contra un árbol ubicado en el camellón central, entre Casa Michoacán y la colonia Oviedo Mota. Agentes municipales atendieron la emergencia y se encargaron del peritaje correspondiente.

AGENCIA RED 113