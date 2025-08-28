Tarímbaro, Mich.- Jueves 28 de agosto de 2025.- Un empistolado con casco de motociclista le disparó a una mujer al interior de una cachimba ubicada a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la población de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que el hechor huyó y la afectada quedó lesionada.

El atentado se registró la mañana de este jueves en el negocio denominado “Cafetería Marcela”. De acuerdo con las fuentes, el citado sujeto irrumpió en el inmueble, accionó su arma contra la fémina e inmediatamente se retiró.

La susodicha, quien al parecer es empleada del lugar, sufrió un impacto en la pierna izquierda, ella posteriormente fue auxiliada por patrulleros y paramédicos, quienes la canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica, paciente que responde al nombre de Verónica Janeth A., de 35 años de edad.

Los uniformados acordonaron el área del evento, pues en el suelo había al menos seis casquillos percutidos calibre .9 milímetros. Por último, unos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) emprendieron las investigaciones correspondientes.

Ya suman 3 casos de mujeres atacadas en cachimbas de Tarímbaro

El reciente caso se suma a otros dos registrados con anterioridad en cachimbas (cafeterías para camioneros y traileros) de la región de Tarímbaro, donde las víctimas son trabajadoras o encargadas de estos negocios.

Antecedentes

Noche del miércoles 28 de mayo de 2025: Una mujer, identificada como Blanca Estela, es ultimada a tiros por unos criminales, esto en la cachimba “Cafetería Lupita 3”, localizada en la Morelia-Salamanca, a la altura de la colonia tarimbarense Barrio de La Cruz.

Semanas después, las autoridades policiales capturan a dos sudamericanos presuntamente involucrados en el homicidio, individuos identificados como Alfredo y Freddy, el primero venezolano y el segundo colombiano, mismos que ya están vinculados a proceso.

Noche del viernes 22 de agosto de 2025: Tres sujetos armados mataron a Anayeli A., de 35 años de edad, crimen que ocurrió dentro de la cachimba “Restaurante y Cafetería Lety”, establecida a la orilla de la Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir.

RED 113