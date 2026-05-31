Morelia, Mich.- Domingo 31 de mayo de 2026.- Un motociclista perdió la vida tras sufrir un aparato accidente registrado en la Tenencia de Santiago Undameo, perteneciente al municipio de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia sucedió ayer sábado en una brecha de terracería localizada en la comunidad de Arroyo Colorado. Unos lugareños reportaron el percance al número de emergencias y solicitaron ayuda.

Posteriormente, acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del afectado, mismo que respondía al nombre de José C.

Los agentes delimitaron el perímetro y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas iniciaron las investigaciones correspondientes y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.