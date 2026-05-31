Como parte de las actividades de acercamiento social que realiza la 21/a. Zona Militar, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional instaló una Exposición Militar en el Parque Nacional Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer diversos módulos informativos y de exhibición, entre los que destacaron vestuario y equipo militar, transmisiones, sanidad, binomios canófilos, exposición fotográfica y otras áreas representativas de las actividades que desarrollan las Fuerzas Armadas en beneficio de la población.

La finalidad de esta exposición es fortalecer los vínculos entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas, fomentar la cultura de la seguridad y la protección civil, así como dar a conocer las capacidades, el adiestramiento y las diversas labores que realiza el personal militar y de la Guardia Nacional en apoyo a la población y para contribuir a la paz y seguridad del país.

Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, refrendan su compromiso de mantener un acercamiento permanente con la ciudadanía, promoviendo la confianza, la convivencia familiar y el conocimiento de las tareas que realizan en favor de México.