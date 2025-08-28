La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO), encabezada por su presidente nacional, Dr. Octavio de la Torre, presentó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el programa “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa que pone en primer plano a los negocios familiares como motor de la economía local y promueve el consumo responsable en el país.

Durante su participación, el Dr. De la Torre subrayó que “lo más valioso que tiene México es su gente, sus familias y sus negocios familiares”, resaltando su papel como base de la economía comunitaria y generadores de prosperidad compartida.

“Viernes Muy Mexicano” es una activación nacional que tendrá lugar el último viernes de cada mes en comercios formales de todo el país. Con promociones, experiencias locales y participación de empresas familiares, busca incentivar que las familias mexicanas elijan productos y servicios nacionales en establecimientos de confianza. El registro de negocios ya está abierto.

Mecánica del programa:

Los comercios participantes portarán el distintivo “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”.

Un código QR permitirá acceder a un mapa digital para localizar los establecimientos.

Las cámaras afiliadas brindarán acompañamiento en crédito, capacitación y digitalización, fortaleciendo el tránsito hacia la formalidad.

“Consumir lo nuestro es cuidarnos entre nosotros. Elegir en negocios familiares mexicanos es sembrar futuro en el barrio, en el mercado y en la calle donde crecimos”, afirmó el presidente de la Confederación, citando el decálogo gremial que inspira la iniciativa.

Beneficios del programa:

Para las familias: acceso a mejores precios y experiencias cercanas.

Para los negocios familiares: mayor visibilidad, arraigo y flujo de clientes.

Para el país: impulso al empleo local, fortalecimiento de la seguridad comunitaria y mayor recaudación territorial.

Este esfuerzo se integra a la visión de economía con rostro humano, alineada al enfoque de prosperidad compartida y desarrollo con bienestar que impulsa el Gobierno Federal. “México está de moda, y queremos que esté de moda también entre los mexicanos”, recalcó De la Torre.

Del mismo modo anunció que el próximo 4 de septiembre se presentará la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF), y el 26 de septiembre se celebrará la primera jornada nacional de “Viernes Muy Mexicano”.

CONCANACO SERVYTUR hace un llamado a familias, empresarios y gobiernos locales a sumarse a esta causa que fortalece identidad, economía y comunidad desde el corazón de México: sus negocios familiares.