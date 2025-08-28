Con el propósito de procurar la actualización del Padrón Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual señala que, el INE anualmente realizará una campaña intensa con el fin de convocar y orientar a la ciudadanía para que, de ser el caso, regularice el estatus de su credencial de elector; la campaña abarca el periodo comprendido del 1º de septiembre al 15 de diciembre de cada año. Esta campaña anual intensa implica la ampliación de horarios de atención hasta las 20:00 horas en aquellos módulos en que la demanda ciudadana es amplia y existen las condiciones para su implementación, además estos módulos se refuerzan con más personal, y se incrementa la difusión en los medios de comunicación para que la ciudadanía acuda a los Módulos de Atención Ciudadana.
En la Campaña Anual Intensa (CAI), la ciudadanía podrá realizar cualquier tipo de trámite: inscripción para obtener su credencial de elector por primera vez; cambio de domicilio; corrección de datos del domicilio; corrección de datos personales; reposición de la credencial por extravío o robo, y reposición por pérdida de vigencia. Cabe hacer mención que el personal de los módulos está perfectamente capacitado y brinda en todo momento a la ciudadanía la orientación adecuada para identificar el tipo de trámite necesario.
Para la realización de cualquier trámite es necesario presentar en original tres documentos (no se requieren copias y los originales se devuelven al momento):
- Acta de nacimiento.
- Comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de haber sido expedido (agua, luz, teléfono, estado de cuenta bancario, estado de cuenta de tienda departamental; y no importa que no esté a nombre del solicitante ni que esté pagado).
- Identificación vigente con fotografía (pasaporte, licencia de manejo, cartilla del servicio militar (la vigencia no aplica para la cartilla).
En caso de no contar con algún comprobante de domicilio o identificación con fotografía vigente o ambos, el solicitante deberá presentarse con dos testigos, quienes pueden ser familiares directos o amistades y deberán portar su credencial de elector vigente y firmarán que efectivamente le conocen. Los dos testigos deben ser del estado de Michoacán o uno de Michoacán y residir en el mismo municipio que el solicitante, y el otro testigo puede ser de cualquier Estado colindante con Michoacán (Guerrero, Jalisco, Colima, Estado de México, Guanajuato o Querétaro).
Módulos de Atención Ciudadana permanecerán cerrados
Conforme a lo establecido en el Artículo 52, numeral VII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la Rama Administrativa y la Circular No. INE/DEA/009/2025, por disposición oficial, los Módulos de Atención Ciudadana permanecerán cerrados el martes 16 de septiembre de 2025 y reanudarán sus actividades el miércoles 17 de septiembre del presente año, en los horarios establecidos.