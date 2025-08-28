Con el propósito de procurar la actualización del Padrón Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual señala que, el INE anualmente realizará una campaña intensa con el fin de convocar y orientar a la ciudadanía para que, de ser el caso, regularice el estatus de su credencial de elector; la campaña abarca el periodo comprendido del 1º de septiembre al 15 de diciembre de cada año. Esta campaña anual intensa implica la ampliación de horarios de atención hasta las 20:00 horas en aquellos módulos en que la demanda ciudadana es amplia y existen las condiciones para su implementación, además estos módulos se refuerzan con más personal, y se incrementa la difusión en los medios de comunicación para que la ciudadanía acuda a los Módulos de Atención Ciudadana.

En la Campaña Anual Intensa (CAI), la ciudadanía podrá realizar cualquier tipo de trámite: inscripción para obtener su credencial de elector por primera vez; cambio de domicilio; corrección de datos del domicilio; corrección de datos personales; reposición de la credencial por extravío o robo, y reposición por pérdida de vigencia. Cabe hacer mención que el personal de los módulos está perfectamente capacitado y brinda en todo momento a la ciudadanía la orientación adecuada para identificar el tipo de trámite necesario.

Para la realización de cualquier trámite es necesario presentar en original tres documentos (no se requieren copias y los originales se devuelven al momento):

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de haber sido expedido (agua, luz, teléfono, estado de cuenta bancario, estado de cuenta de tienda departamental; y no importa que no esté a nombre del solicitante ni que esté pagado).

Identificación vigente con fotografía (pasaporte, licencia de manejo, cartilla del servicio militar (la vigencia no aplica para la cartilla).

En caso de no contar con algún comprobante de domicilio o identificación con fotografía vigente o ambos, el solicitante deberá presentarse con dos testigos, quienes pueden ser familiares directos o amistades y deberán portar su credencial de elector vigente y firmarán que efectivamente le conocen. Los dos testigos deben ser del estado de Michoacán o uno de Michoacán y residir en el mismo municipio que el solicitante, y el otro testigo puede ser de cualquier Estado colindante con Michoacán (Guerrero, Jalisco, Colima, Estado de México, Guanajuato o Querétaro).

Módulos de Atención Ciudadana permanecerán cerrados

Conforme a lo establecido en el Artículo 52, numeral VII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la Rama Administrativa y la Circular No. INE/DEA/009/2025, por disposición oficial, los Módulos de Atención Ciudadana permanecerán cerrados el martes 16 de septiembre de 2025 y reanudarán sus actividades el miércoles 17 de septiembre del presente año, en los horarios establecidos.