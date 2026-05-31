Huandacareo, Michoacán; 31 de mayo de 2026.- Productores, ganaderos y porcicultores de la región de Huandacareo, se reunieron con Alfonso Martínez Alcázar para expresar su apoyo total al levantamiento AMA Michoacán, tras coincidir en que se requiere un cambio que acabe con el rezago progresivo que padece el campo michoacano, derivado de la falta de respaldo de la federación y el estado.

En este encuentro que convocó a decenas de reconocidos empresarios del sector, quedó patente el compromiso de impulsar este levantamiento que arrancó en Morelia y en poco tiempo se ha consolidado en Michoacán.

Alfonso Martínez Alcázar, expresó que actualmente las y los productores deben sobrevivir en un escenario en donde el apoyo oficial es escaso, los programas han desaparecido y hay una persecución contra todo aquel que protesta.

Comentó que las condiciones del mercado son desfavorables para las y los campesinos, pues mientras Estados Unidos incentiva a sus trabajadores y exporta semillas transgénicas a México, aquí en el país se persigue a los productores y no se les permite cosechar transgénicos, pero si comprarlos, lo que crea una desigualdad lapidaria en el mercado.

Alfonso Martínez señaló que el campo ha dejado de ser una actividad rentable en Michoacán, debido a los altos costos y la poca ganancia que obtienen por sus cosechas. Por ello, llamó a levantarse y cambiar está realidad del estado.

Las y los presentes, entre los que se encontraban líderes productores, porcicultores, ganaderos, dirigentes de la Asociación Ganadera, ex alcaldes, ex legisladores, entre otros, refrendaron su apoyo a AMA Michoacán, y se comprometieron a ser portavoces de este levantamiento que ayudará a mejorar la realidad del campo michoacano.