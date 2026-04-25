Tuzantla, Michoacán, a 25 de abril de 2026.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, destacó la importancia de fortalecer la construcción de paz en las comunidades escolares mediante el impulso de la educación integral, la cultura y el deporte, como herramientas fundamentales para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Durante un encuentro con docentes de nivel primaria provenientes de los municipios de Benito Juárez, Tuzantla, Tiquicheo, Jungapeo y Susupuato, realizado en Tuzantla, Ocampo convivió con maestras y maestros, así como con madres y padres de familia, en un espacio de diálogo enfocado en generar propuestas que contribuyan a entornos escolares más seguros, inclusivos y formativos.

En este contexto, subrayó que más allá de atender problemáticas coyunturales, es necesario apostar por una visión de largo plazo que fomente valores, habilidades socioemocionales y espacios de sana convivencia dentro de las escuelas.

“La construcción de la paz comienza en nuestras aulas y hogares. Necesitamos fortalecer la educación no solo en lo académico, sino también en lo humano, promoviendo la cultura, el deporte y la convivencia como pilares para formar mejores ciudadanos”, expresó.

Ocampo señaló que las instituciones educativas deben consolidarse como espacios donde las y los estudiantes encuentren alternativas positivas de desarrollo, alejadas de entornos de riesgo, mediante actividades que incentiven la creatividad, el trabajo en equipo y la disciplina.

Asimismo, reiteró su propuesta de establecer un Protocolo Estatal de Actuación ante Situaciones de Violencia en Escuelas, destacando que este debe complementarse con políticas públicas que impulsen programas culturales, deportivos y de atención socioemocional dentro de los planteles educativos. “La educación, la cultura y el deporte son herramientas poderosas para reconstruir el tejido social y avanzar hacia comunidades más pacíficas”, afirmó.

Durante la reunión, docentes y familias coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades educativas y comunidades escolares, así como de ampliar la oferta de actividades formativas que contribuyan al bienestar integral del alumnado.