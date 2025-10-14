La Huacana, Mich.- 14 de octubre de 2025.- Un trágico accidente ocurrido en la Autopista Siglo XXI, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, dejó como saldo la muerte de un conductor, cuyo vehículo de carga se incendió tras volcar aparatosamente.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho fue a la altura del kilómetro 181, donde un tractocamión Kenworth, con placas 09-BC-2L, que transportaba doble contenedor, se salió de la cinta asfáltica, presuntamente por una pérdida de control. La unidad terminó volcada a un costado de la carretera y uno de los contenedores aplastó la cabina, donde viajaba el operador.

El fuerte impacto provocó un incendio inmediato que consumió por completo la cabina en cuestión de minutos. Testigos relataron que varios automovilistas se detuvieron para auxiliar, pero las llamas impidieron cualquier intento de rescate.

Minutos más tarde, paramédicos de AMBUMED y bomberos municipales de Múgica arribaron al sitio y, tras sofocar el fuego, localizaron restos óseos en el interior de la cabina, que presuntamente pertenecen al conductor. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su identificación, ya que la víctima permanece en calidad de desconocida.

Las autoridades competentes ya investigan las causas del siniestro, sin descartar fallas mecánicas o error humano como posibles factores.



RED 113