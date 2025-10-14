Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la inauguración de la exposición “La inocencia de las bestias”, del artista mexicano Fabián Cháirez, este miércoles 15 de octubre a las 18:00 horas en la Sala 10 del Centro Cultural Clavijero. La muestra ofrece una lectura visual y provocadora de la masculinidad a través del imaginario futbolístico, el color y la metáfora.

Conformada por obras de pintura e instalación, la exposición confronta la fuerza y la ternura, la virilidad y la fragilidad. Cháirez reinterpreta el cuerpo masculino desde la belleza, la contradicción y la sensibilidad, invitando al público a cuestionar los estereotipos de género que dominan la cultura visual contemporánea.

A través de sus pinturas e instalaciones, visibiliza cuerpos e identidades disidentes, especialmente de personas racializadas y de la comunidad LGBT+. Su trabajo combina técnica y crítica social con una estética provocadora, lo que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del arte contemporáneo mexicano.

Fabián Cháirez nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Artes y Ciencias Visuales de Chiapas. Ha realizado siete exposiciones individuales y participado en más de veinte colectivas en México, Estados Unidos y Europa. Su obra cuestiona los estereotipos de género y las representaciones tradicionales de la masculinidad.

“La inocencia de las bestias” permanecerá abierta al público hasta marzo de 2026, con entrada libre, en el Centro Cultural Clavijero, ubicado en El Nigromante 79, Centro Histórico de Morelia.