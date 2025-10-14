Uruapan, Mich.- 14 de octubre de 2025.- Un choque de frente entre dos vehículos compactos dejó un saldo preliminar de 3 lesionados, sobre la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de la desviación a Los Reyes.

Fue la tarde de este martes, cuando se reportó el aparatoso accidente, por fuera de la Universidad Politécnica de Uruapan, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos locales.

A su arribo, los socorristas atendieron a las víctimas, de quienes se ignora su identidad y las trasladaron a un hospital, mientras que personal de Tránsito se encargó de realizar el peritaje correspondiente.

Trascendió que los vehículos involucrados son uno de la marca Mazda de color negro y otro Nissan de color gris, este último terminó por fuera de la carpeta asfáltica impactado contra un árbol.

