Desde Movimiento Ciudadano en Michoacán expresamos nuestra más enérgica condena al ataque armado perpetrado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, subrayó el dirigente estatal Víctor Manríquez González.

Hechos como este confirman que la violencia y la impunidad que vive el país, particularmente en Sinaloa, han alcanzado niveles alarmantes e inaceptables, poniendo en riesgo no solo a representantes populares, sino a la ciudadanía en general.

Exigimos que las autoridades actúen con prontitud, transparencia y firmeza, y daremos seguimiento puntual a la investigación para que este crimen no quede impune.

En Movimiento Ciudadano reiteramos nuestra exigencia de justicia y verdad, no solo para los legisladores afectados, sino para todas las víctimas que a diario enfrentan la violencia y la falta de Estado de Derecho en México.