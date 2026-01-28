Morelia, Michoacán, 28 de enero 2026.- “Exigimos justicia e investigaciones claras ante el atentado que hoy sufrieron los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres, en Culiacán”, atajó Toño Carreño Sosa.

El diputado ciudadano fue contundente al referirse a las autoridades; “pónganse a hacer su trabajo, no queremos más carpetas de investigación; exigimos resultados.

El legislador lamentó que los atentados del crimen organizado sean el pan de cada día, sobre todo en entidades como Sinaloa, donde se requieren acciones contundentes de parte de las autoridades, para eliminar cualquier acción violenta como la que lamentablemente hoy se registraron, en contra de los diputados de la bancada naranja.

Luego de manifestar sus deseos por la pronta recuperación de Elizabeth Montoya y Sergio Torres, sentenció la imperiosa necesidad de vivir en paz, tanto en Sinaloa como en el resto del país; “ya basta de más de 200 mil muertos a manos de criminales”.

Finalmente, Toño Carreño manifestó la exigencia de que este hecho sea esclarecido y castigado, pero también los de miles de mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia; merecemos vivir en paz y las autoridades deben cumplir con su labor.