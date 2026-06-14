Pátzcuaro, Michoacán, 14 de junio de 2026.- La candidatura de Pátzcuaro para formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO continúa avanzando y entra en una nueva etapa de fortalecimiento que permitirá enriquecer la propuesta presentada por México para obtener el reconocimiento como Sitio de Memoria Humanística y Confluencia Cultural.

Como parte del proceso de evaluación internacional, organismos especializados emitieron observaciones y recomendaciones técnicas encaminadas a fortalecer distintos aspectos del expediente. Ante ello, se determinó posponer temporalmente su revisión ante el Comité del Patrimonio Mundial, con el objetivo de incorporar nuevos elementos que consoliden una propuesta aún más sólida y representativa de la riqueza cultural de Pátzcuaro.

El presidente municipal, Julio Arreola, destacó que esta etapa representa una oportunidad para seguir construyendo una candidatura fuerte, respaldada por el valor histórico, cultural y social que distingue a Pátzcuaro a nivel nacional e internacional. Reiteró que el proyecto continúa vigente y cuenta con el compromiso de las instituciones involucradas para avanzar en su consolidación.

Desde la integración del expediente, la candidatura ha impulsado acciones de investigación, conservación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, fortaleciendo el reconocimiento de Pátzcuaro como un territorio donde convergen el patrimonio monumental, las tradiciones vivas, la memoria histórica y la identidad de sus comunidades.

El Gobierno de Pátzcuaro refrenda su compromiso de seguir trabajando junto al INAH, el Gobierno de Michoacán, especialistas y la sociedad para fortalecer esta candidatura, convencido de que el patrimonio cultural, histórico y humano de nuestro municipio representa una aportación excepcional para México y el mundo.