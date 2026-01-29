Copándaro/Tarímbaro, Mich.- Miércoles 28 de enero de 2026.- Un tractocamión, con exceso de dimensiones debido a que transportaba la estructura de un puente, quedó atorado en una rampa curva ubicada en el entronque de la autopista México-Guadalajara/Morelia-Salamanca, trascendió en redes sociales.

#Video | Tractocamión sobredimensionado queda atorado en el municipio entronque México-Guadalajara/Morelia-Salamanca 🚨‼️ pic.twitter.com/OEQwdu24uD — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 29, 2026

De acuerdo con la información obtenida, la carga se desplazó hacia uno de los costados, lo que impidió que la unidad continuara avanzando.

Al sitio acudieron unas grúas, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron emprendieron las maniobras conducentes para lograr que pasara el pesado vehículo.

La circulación permanece cerrada en el sendido de Guadalajara hacia la capital michoacana; la fila de automotores abarca aproximadamente de 6 kilómetros.