Morelia, Michoacán; 14 de junio de 2026.- Como parte del trabajo permanente que el Gobierno de Morelia realiza en las colonias de la ciudad, este fin de semana se llevó a cabo una jornada ciudadana de limpieza en la colonia Lomas de Santiaguito, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

La actividad forma parte de los ejes impulsados por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para consolidar una administración que escucha a la ciudadanía y atiende de manera oportuna las demandas más apremiantes de las y los morelianos, mediante la participación coordinada de las dependencias municipales y la colaboración vecinal.

Durante la jornada participaron la Secretaría de Servicios Públicos, a través de las direcciones de Parques Públicos, Residuos Sólidos y Alumbrado Público; el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA); así como voluntarias y voluntarios del programa “Amor a Morelia”, promovido por el DIF Morelia.

Entre las labores realizadas destacaron el barrido y recolección de hojas y residuos, la revisión de luminarias, y la recuperación de banquetas que presentaban maleza crecida, además de trabajos para mejorar la visibilidad vehicular mediante la poda de follaje de los árboles en distintos puntos del área intervenida.

“Cuando sociedad y gobierno trabajamos de la mano, logramos mejores resultados para nuestras colonias. Atender las solicitudes ciudadanas y responder con acciones concretas es la mejor manera de fortalecer nuestras comunidades y recuperar espacios para el bienestar de todas y todos”, expresó Yankel Benítez Silva.

Como parte de la jornada, el IMPA instaló un módulo de atención para animales de compañía, brindando orientación y servicios a las familias de la colonia, para impulsar una comunidad más consciente y solidaria, reconociendo que el bienestar animal también forma parte de la calidad de vida de los entornos donde conviven las y los morelianos.

La intervención permitió atender una amplia superficie de la colonia, gracias al esfuerzo coordinado de personal municipal, voluntariado y habitantes de la zona, quienes sumaron esfuerzos para recuperar y dignificar este espacio en beneficio de toda la comunidad, para que Morelia siga siendo el mejor lugar para vivir.