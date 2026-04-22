Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2026.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) invita al evento “Picnic & Rock: Siguiendo la Luna”, que se realizará el viernes 24 de abril a las 19:30 horas en la explanada del Teatro Morelos, con acceso libre.

La presentación estará a cargo de la agrupación Charlie García & Los del Barrio, quienes interpretarán un repertorio que abarca éxitos icónicos del rock en español e inglés como “Siguiendo la Luna”, “Mal Bicho”, “La Carencia”, “Is This Love” y “Losing My Religion”. Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia dinámica para los seguidores del género en la capital michoacana.

Para comodidad de los visitantes, se facilitarán mantas de picnic para su uso en las áreas verdes, además se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas. El sitio contará también con puntos de venta de consumibles y un operativo de seguridad controlado para garantizar que la convivencia se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad durante las dos horas del concierto.

Para fomentar el aprovechamiento de los espacios públicos del recinto y fortalecer la cultura y la recreación de la sociedad, el encuentro será familiar y pet friendly, por lo que se permitirá el acceso con mascotas debidamente resguardadas.

Con esta iniciativa, Ceconexpo reafirma su compromiso de brindar eventos gratuitos que promuevan la convivencia ciudadana. Se recomienda a las y los interesados acudir puntualmente. Para conocer detalles adicionales, se pueden consultar las redes oficiales del centro.