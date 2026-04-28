Morelia, Mich.- Martes 28 de marzo de 2026.- Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra el costado derecho trasero de un automóvil sobre los carriles centrales del Libramiento Poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El percance ocurrió en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial de Salida a Quiroga, frente a la colonia La Quemada. El incidente fue reportado al número de emergencias, y algunas personas auxiliaron al afectado.

Asimismo, arribó un motoparamédico URI, quien le brindó las primeras atenciones al motorista, mismo que no requirió traslado hospitalario, pues no sufrió heridas de gravedad.

En el lugar se presentaron patrulleros de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades. Por último, una grúa retiró la motocicleta y el automóvil involucrados en el hecho.

Características de los vehículos

Motocicleta Italika 150 cc, color plata con negro, sin placa de circulación.

Automóvil Hyundai, color blanco, con matrícula de Guerrero HFE773H.



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