Uruapan, Mich.- 13 de junio de 2026.- Durante las primeras horas de este sábado, un camión urbano de la línea Colectivos de Uruapan se impactó contra un domicilio en la colonia Rubén Jaramillo, al poniente de la ciudad sin que se reportaran personas lesionadas.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 05:00 horas, en una pendiente de la calle Marcelo Loya, luego de que aparentemente, el autotransporte con placas A-41556-N se quedó sin frenos.

Tras el reporte, al lugar se trasladaron paramédicos locales y atendieron al conductor, quien sólo sufrió algunas lesiones menores que no ameritaron traslado a un nosocomio.

Más tarde, personal de Tránsito Municipal se encargó de realizar el peritaje para deslindar responsabilidades y retiró la unidad siniestrada que fue llevada a un corralón oficial.

RED 113