Morelia, Michoacán, 13 de junio de 2026.- Con el fin de garantizar el orden y la tranquilidad de las familias que asistirán a los conciertos del Jalo Futbolero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un dispositivo vial y de vigilancia en las inmediaciones del Palacio del Arte, lo que asegurará un desarrollo en completa calma durante el concierto gratuito de La Sonora Santanera de Carlos Colorado, programado para este sábado.

El acceso al recinto estará habilitado a partir de las 19:00 horas, mientras que el concierto dará inicio a las 21:00 horas. La entrada será gratuita, sin necesidad de boleto y sujeta a la capacidad del inmueble.

Para estas acciones se contará con la participación de elementos de la Agrupación de Restablecimiento del Orden Público (AROP), quienes realizarán labores de vigilancia, instalación de vallas preventivas y revisiones en los accesos para evitar el ingreso de objetos prohibidos y fortalecer las condiciones de seguridad para las familias asistentes.

Asimismo, personal de la Guardia Civil brindará apoyo a personas con discapacidad para facilitar su ingreso, traslado y ubicación en los espacios destinados para ellas dentro del recinto, con el propósito de garantizar una experiencia accesible e incluyente.

De manera complementaria, agentes de Seguridad Vial mantendrán presencia en la zona para agilizar la circulación vehicular y atender posibles concentraciones de tránsito; no se contemplan cierres a la circulación.

La SSP exhorta a las y los asistentes a respetar las medidas de seguridad y evitar ingresar con objetos prohibidos como cualquier tipo de arma, bebidas alcohólicas, alimentos, drogas, bengalas y artículos pirotécnicos, mochilas, globos, paraguas, banderas, selfie sticks, silbatos, encendedores, cigarros, sillas plegables, balones o pelotas, cinturones, punteros láser, lámparas, envases de plástico o vidrio, así como propaganda política y cualquier otro objeto que pueda representar un riesgo para las personas asistentes. Con estas acciones se busca garantizar una convivencia ordenada, segura y familiar.