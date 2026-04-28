Morelia, Michoacán a 28 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en todo el municipio, el equipo de CEBRAS de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) continúa ampliando sus acciones de balizamiento hacia las tenencias, en seguimiento a la instrucción del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar una movilidad más segura e incluyente para todas y todos.

Este día, se realizaron trabajos en la Plaza Morelos de la Tenencia Morelos, donde se llevó a cabo el trazo y balizamiento para delimitar pasos peatonales, rampas para personas con discapacidad, restricciones en esquinas y reductores de velocidad. Estas acciones permiten ordenar la circulación, mejorar la visibilidad de los cruces y brindar mayor seguridad, especialmente a peatones y grupos prioritarios.

De manera paralela, también se realizan trabajos en la tenencia de Tiripetío, sumando esfuerzos para reforzar la señalización vial y mejorar las condiciones de tránsito en beneficio de sus habitantes.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, que no solo atiende las principales avenidas de la ciudad, sino que también acerca estos beneficios a las tenencias, promoviendo entornos más seguros, accesibles y funcionales.

Con estas acciones, la SEDUM refrenda su compromiso de seguir construyendo vialidades más ordenadas y seguras en todo el municipio. Con esta visión municipal, se invita a la ciudadanía a respetar la señalización, reducir la velocidad en zonas intervenidas y atender las indicaciones del personal en campo, contribuyendo así a una mejor convivencia vial y haciendo del Morelia el mejor lugar para vivir.