Morelia, Michoacán, 13 de junio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la Segunda Fase del Campeonato Estatal Charro Michoacán 2026, un evento que reúne a lo más destacado de este deporte nacional y que cuenta con la participación de integrantes de la Federación Mexicana de Charrería, la Unión Estatal y la Asociación de Charros de Morelia.

Durante su intervención, el mandatario resaltó el profundo valor histórico y cultural de esta disciplina, afirmando que la grandeza de la charrería radica en su origen genuino: nació del trabajo, de la tierra, del caballo y de la vida comunitaria del campo nacional.

Celebró que, tras siglos de existencia, la charrería se mantenga vigente como una herencia arraigada en el corazón de las familias y las comunidades mexicanas.

En el marco de este acto, se rindió un emotivo homenaje a la memoria de un gran impulsor de esta tradición, donde realizó la entrega póstuma de la Presea “Espuela de Oro”, para reconocer la trayectoria y el legado de don Raúl Villaseñor Villaseñor. La distinción fue recibida por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, en representación de la familia del homenajeado.