Morelia, Mich.- Domingo 28 de septiembre de 2025.- Un motociclista falleció al accidentarse sobre el entronque de las vialidades Morelia-Quiroga/Pátzcuaro Cuitzeo, dentro del municipio de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El lamentable percance se trató de un derrape y sucedió cerca del mediodía de este domingo en las inmediaciones de la Tenencia de Capula, a la altura del kilómetro 34+300 de la mencionada pista, cerca de la colonia La Santa Cruz.

En el sitio se presentaron unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista, mismo que hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

Unos oficiales acordonaron el área y después arribaron los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.