Coahuayana, Michoacán a 28 de septiembre del 2025.- Un grupo de delincuentes atacó a balazos a una mujer comerciante en la periferia del municipio de Coahuayana. La ofendida huyó en su vehículo hasta una Base de Operaciones Interinstitucionales donde pidió ayuda.

La agraviada circulaba de la comunidad de Palos Marías a la cabecera municipal, para vender sus productos de bebida de “Maguey de Piedra”, cuando fue atacada a con disparos de arma de fuego, que hicieron blanco en el parabrisas y carrocería de su unidad.

La comerciante al verse en peligro aceleró hasta llegar a la BOI que opera en la zona, donde los policías y soldados la auxiliaron, confirmando que no presentaba lesiones, además los uniformados se desplegaron en busca de los agresores, sin que logrará dar con su paradero.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado, para que se realicen las correspondiente averiguaciones, en tanto que la seguridad ha sido reforzada en la la zona de Coahuayana luego de los hechos violentos generados en las últimas horas.