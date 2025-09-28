Erongarícuaro, Mich.- Domingo 28 de septiembre de 2025.- Integrantes de un grupo criminal realizaron bloqueos y quemas de vehículos en diferentes puntos de la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro, hecho que perjudicó el libre tránsito y generó temor en los habitantes de la zona, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video | Grupo criminal provoca caos en la Erongarícuaro-Pátzcuaro con incendios de vehículos y bloqueos pic.twitter.com/bmwrmQ1CjT — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 28, 2025

Las acciones delincuenciales se registraron la mañana de este domingo a la altura de las poblaciones de Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo, Nocutzepo.

Trascendió que al menos diez sujetos fuertemente armados, quienes usaban chalecos con las siglas CJNG, se desplazaban a bordo seis camionetas e incendiaron al menos tres automotores, entre ellos unidades del transporte público, de recolección de basura y de carga.

Lo anterior desató un operativo interinstitucional en la zona, a efecto de restablecer el orden, brindar seguridad a los habitantes y dar con el paradero de los responsables.