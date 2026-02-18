Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano, informó que, entre 2021 y 2025, el estado logró reducir en un 29 por ciento el embarazo en adolescentes de 16 a 19 años. Esta cifra representa 3 mil 422 casos menos registrados durante la actual administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Esta reducción, explicó, no es un dato aislado: significa más adolescentes que continúan sus estudios, menos riesgos para la salud, mayores oportunidades de autonomía y proyectos de vida con decisión informada. “Cada caso que no ocurre es una niña o adolescente que pudo elegir, informarse y ser acompañada”, subrayó.

El resultado se sostiene en un trabajo territorial estratégico, con presencia permanente en municipios prioritarios, aquellos que históricamente concentran mayor incidencia, donde se refuerzan acciones de prevención, información y atención directa en escuelas, comunidades y centros de salud, ajustando los mensajes a contextos locales.

Desde la Seimujer, añadió la secretaria, se han impulsado estrategias preventivas que sensibilizan a niñas y adolescentes de forma clara y respetuosa, como la campaña “Es Momento de Soñar, no de ser Mamá ni Papá” y el Capicuento, que promueven educación integral, consentimiento, prevención del abuso y proyectos de vida libres de violencia.

A ello se suma la línea 075 “Tú decides”, que brinda orientación y acompañamiento confidencial sobre derechos sexuales y reproductivos, y articula rutas de atención para prevenir la violencia sexual y garantizar información oportuna, especialmente en territorios con mayor vulnerabilidad.

Finalmente, la titular de la Seimujer afirmó que el objetivo es profundizar la tendencia a la baja con más presencia comunitaria, coordinación interinstitucional y enfoque preventivo: “Reducir el embarazo adolescente es una política de futuro. Seguiremos priorizando los municipios donde más se necesita, para que ninguna decisión sea forzada y todas estén informadas y acompañadas”.