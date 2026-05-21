Enfoque Electoral

Los Convenios para la concurrencia electoral

David Alejandro Delgado Arroyo.

El Instituto Nacional Electoral y los 32 organismos públicos electorales locales de la República, en particular en Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán, ya se encuentran trabajando rumbo al proceso electoral concurrente 2026, 2027, que comienza en el próximo mes de septiembre.

Un elemento clave que requiere el sistema nacional electoral creado en 2014 es la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, con el propósito de que la concurrencia de las elecciones federales y locales se lleve a cabo de manera armónica con la multiplicidad de procedimientos que se llevan a cabo para hacerlas posibles.

Dicha coordinación se plasma en Convenios entre las partes, que, rumbo al próximo proceso electoral concurrente, ya se han revisado y formulado observaciones a dos proyectos de Convenio, uno para el proceso electoral concurrente de las elecciones políticas (las que se refieren a Gubernatura, Diputaciones Locales y Federales, así como Ayuntamientos en el caso de Michoacán), en tanto el otro proyecto revisado es el de la elección judicial concurrente.

Una de las consideraciones genéricas de dicha revisión, es que, en el primer proyecto, aún nos encontramos en espera de la definición del Congreso del Estado de Michoacán sobre la reforma electoral, lo cual podría impactar algunas consideraciones del Convenio de Coordinación.

En tanto, en el segundo caso, podría generarse un cambio radical, si hay una definición de posponer la elección judicial federal y locales de 2027 al 2028, como lo propone la Iniciativa Presidencial de reforma judicial constitucional presentada ante la Cámara de Senadurías este 20 de mayo, y que en breve podría ser procesada.

De cualquier forma, en los próximos días continuarán las conversaciones de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales.

Los Convenios de Coordinación tienen un contenido genérico que luego se especifica en un Anexo Técnico con detalles más concretos, mismo que requiere de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe documentos básicos como la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y otros lineamientos, que darán claridad.

Una vez suscritos los Anexos Técnicos, podrán trabajarse los Anexos Financieros, que distribuyen las responsabilidades financieras de cada autoridad administrativa electoral, tanto la nacional, como la respectiva local de cada entidad federativa.

En suma, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, entre ellos el Instituto Electoral de Michoacán ya estamos trabajando rumbo al siguiente proceso electoral concurrente.