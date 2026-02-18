Morelia, Mich.- Miércoles 18 de febrero de 2026.- Dilan Kaled, sujeto que presuntamente participó en el secuestro exprés agravado y homicidio de un matrimonio intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y su hija adolescente —ocurrido el pasado 15 de enero—, fue recientemente capturado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El arresto tuvo lugar en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, tras cumplimentarse una orden de aprehensión girada por un Juez de Control. El ahora indiciado quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

En la acción operativa trabajaron de manera coordinada los elementos Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cabe recordar que hasta el momento suman dos detenidos por el mencionado caso. Previamente fue arrestado en el Estado de Morelos Alfredo “N”, quien ya se encuentra vinculado a proceso por su probable relación en los mismos hechos.

Las autoridades continúan con las indagatorias para el total esclarecimiento del asesinato de Víctor Manuel, Anayeli, y su hija.

Secuencia de los hechos: