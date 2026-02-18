Morelia, Mich.- Miércoles 18 de febrero de 2026.- Dilan Kaled, sujeto que presuntamente participó en el secuestro exprés agravado y homicidio de un matrimonio intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y su hija adolescente —ocurrido el pasado 15 de enero—, fue recientemente capturado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
El arresto tuvo lugar en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, tras cumplimentarse una orden de aprehensión girada por un Juez de Control. El ahora indiciado quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
En la acción operativa trabajaron de manera coordinada los elementos Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Cabe recordar que hasta el momento suman dos detenidos por el mencionado caso. Previamente fue arrestado en el Estado de Morelos Alfredo “N”, quien ya se encuentra vinculado a proceso por su probable relación en los mismos hechos.
Las autoridades continúan con las indagatorias para el total esclarecimiento del asesinato de Víctor Manuel, Anayeli, y su hija.
Secuencia de los hechos:
- La tarde del pasado jueves 15 de enero, Víctor Manuel, Anayeli y su hija de 12 años de edad fueron vistos por última vez con vida en la colonia Ex Hacienda La Huerta.
- El sábado 17 de enero, tres cadáveres humanos fueron encontrados totalmente calcinados en predios de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, cercanos a la autopista México–Guadalajara; hasta ese momento, las víctimas estaban irreconocibles y especialistas les aplicaron exámenes de genética.
- Ese mismo 17 de enero, familiares de los agraviados reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda.
- La noche del anterior jueves 22 de enero, la FGE comunicó que tras los resultados de las pruebas de ADN se confirmó que los cuerpos calcinados hallados en Ucareo correspondían a los tres integrantes de la familia reportada desaparecida.
- Sábado 24 de enero, elementos de la FGE, SSPC y autoridades policiales del estado de Morelos descubren el paradero del probable responsable del triple crimen y lo capturan tras un operativo coordinado.
- Miércoles 18 de febrero, la FGE de Michoacán revela la detención de un segundo involucrado en el múltiple crimen, y agrega que el arresto ocurrió en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).