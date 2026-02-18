Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- Esta mañana el Gobierno del Estado fue notificado de los dos primeros ayuntamientos en aprobar en Cabildo la ley de “No más Deuda para Michoacán”.

Así lo informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien señaló que los ayuntamientos de Ario y Yurécuaro fueron los primeros en avalar la nueva legislación.

“Estamos en comunicación permanente con las y los presidentes municipales. Ya tenemos las notificaciones de los dos primeros ayuntamientos que sesionaron en Cabildo para cumplir con lo que la ley establece y proceder a su próxima publicación en el Periódico Oficial del Estado”, expresó.

En ese sentido, manifestó que la nueva ley impulsa un cambio de cultura en el servicio público basado en la eficiencia del gasto, una mejor planeación y la rendición de cuentas constante. Lo anterior resulta crucial, considerando que desde 2003 los adeudos registraron un incremento crítico del 22 mil por ciento.

“Verificamos la información y desde el 2003 es cuando se da un incremento exponencial de la deuda pública, con esta nueva ley ya no estará empeñado el presente y futuro de las y los michoacanos”, concluyó.