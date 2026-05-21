Zitácuaro, Michoacán, 21 de mayo de 2026 .- Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial de Michoacán y las nuevas generaciones de profesionistas, magistrados de la Sala Colegiada Civil y de la Sala Unitaria Penal de la Región Zitácuaro recibieron a estudiantes de la Licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Superiores Roosevelt, quienes realizaron una visita guiada para conocer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia.

Durante el recorrido, las y los estudiantes conocieron de cerca las funciones que desempeñan las Salas, así como los procesos relacionados con el análisis y resolución de asuntos en materia civil y penal. Asimismo, los magistrados compartieron con el alumnado la importancia de la labor judicial y la responsabilidad que implica impartir justicia con imparcialidad, sensibilidad y apego a la ley.

En el encuentro, se destacó que el Poder Judicial mantiene el compromiso de fortalecer la confianza ciudadana mediante una justicia cercana, transparente y humana, además de impulsar espacios de acercamiento académico que contribuyan a la formación de futuras generaciones de profesionistas del Derecho.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la formación académica, la difusión de la cultura jurídica y el fortalecimiento de una justicia más cercana a la sociedad.