Morelia, Michoacán, 21 de mayo de 2026.- La Secretaría de Turismo estatal (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), en coordinación con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm), inauguró la Jornada EFICINE Michoacán 2026, un espacio de acompañamiento técnico enfocado en fortalecer proyectos audiovisuales con vínculo territorial, turístico y cultural en la entidad.

La jornada reúne a 13 proyectos participantes, divididos en dos líneas de trabajo: seis de EFICINE Producción y siete de EFICINE Distribución. Con ello, Michoacán amplía el alcance del ejercicio iniciado en 2025, que se enfocó únicamente en producción cinematográfica, para incorporar ahora proyectos de exhibición, circuitos comunitarios, muestras, formación de públicos y estrategias que acerquen el cine mexicano a nuevas audiencias.

La titular de la Comefilm, Diana Álvarez Segoviano, destacó que la entidad representa una locación estratégica para el turismo de pantalla: “El estado tiene mucho apoyo para el trabajo audiovisual, es por eso que tiene tanto potencial. El FICM es un referente internacional y se han consolidado importantes alianzas en este gobierno; por ello, agradecemos al secretario Roberto Monroy por implementar diversas acciones de suma relevancia”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que esta actividad forma parte de una visión integral para vincular al cine con el desarrollo turístico del estado. Subrayó que el séptimo arte no solo representa una oportunidad artística y cultural, sino también un detonante económico que genera empleos y activa diversos servicios como locaciones, hoteles, restaurantes, transporte, proveeduría y comunidades receptoras.

Durante la jornada, las y los participantes recibirán asesoría especializada de Maribel Uribe, coordinadora de EFICINE; Itandehui Alderete, coordinadora de EFICINE Distribución; y Diana Álvarez Segoviano, titular de la Comefilm, quienes brindarán acompañamiento para fortalecer carpetas de proyectos, revisar esquemas financieros, afinar estrategias de producción o exhibición y resolver dudas técnicas relacionadas con este estímulo fiscal.

Finalmente Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich señaló que los proyectos seleccionados tienen presencia en regiones como Morelia, Pátzcuaro, Meseta P’urhépecha, País de la Monarca, Playas de Michoacán, Tierra Caliente y Fe y Naturaleza, lo que permite que la actividad no se limite a una actividad de capacitación, sino que funcione como una herramienta para detectar oportunidades de rodaje, exhibición, formación de públicos y promoción territorial.