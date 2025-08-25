Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que en lo que va de este 2025 se han aplicado 86 mil 574 dosis de vacuna triple viral (SRP) y doble viral (SR), la cual sirve para proteger contra el sarampión a niñas, niños, jóvenes y adultos.

El biológico se encuentra disponible para la población en los 364 centros de salud del estado, para la protección de esta enfermedad viral altamente contagiosa, que puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, por ello es importante la vacunación, y así evitar la propagación del virus.

Actualmente la institución cuenta con 60 mil dosis de SRP y 20 mil más de SR, distribuidas en las ocho Jurisdicciones Sanitarias para el cuidado de la salud de la población, por lo que invita a madres y padres de familia a que tanto ellos como sus hijas e hijos acudan a completar el esquema básico, como lo marca la Cartilla Nacional de Salud.

La vacunación es crucial para proteger a los niños menores de cinco años, quienes son altamente susceptibles al sarampión y sus graves consecuencias. En el caso de las mujeres embarazadas, no es recomendable aplicar esta vacuna.