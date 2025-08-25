Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2025.- Para este ciclo escolar, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invierte de manera histórica más de 5 mil 719 millones de pesos en becas y programas para que los alumnos de Michoacán no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que las becas Rita Cetina repartirán 2 mil 746 millones de pesos para beneficio de 349 mil 863 alumnos de educación básica; las Benito Juárez, más de mil 174 millones para 123 mil 614 jóvenes de media superior; Jóvenes Escribiendo el Futuro, 510 millones de pesos para 17 mil 608 estudiantes de nivel superior; y del Programa La Escuela es Nuestra, mil 288 millones de pesos para cerca de 4 mil planteles de educación básica y por primera vez para 306 de media superior.

Ramírez Bedolla agradeció a la mandataria federal por el apoyo que brinda al estado en materia educativa. “La educación es la esperanza de la transformación, las familias quieren darles educación a sus hijos y de la mejor calidad”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, dio a conocer a madres y padres de familia que el próximo lunes 1 de septiembre se abrirá la plataforma para registrar a los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso.

Reportó que, para este ciclo escolar 2025-2026, en Michoacán regresarán a clases más de un millón 247 mil alumnos de todos los niveles educativos, desde inicial hasta media superior y superior. Asimismo, indicó que se registraron 334 mil preinscripciones digitales.