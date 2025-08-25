Morelia, Mich.- Lunes 25 de agosto de 2025.- De nueva cuenta sujetos desconocidos colocaron narcolonas en puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la capital michoacana. El texto impreso en dichos materiales no fue revelado por la Policía, pero se supo que son señalamientos contra mandos militares, funcionarios y células criminales que operan en Tierra Caliente.

Lo anterior sucedió durante la mañana de este lunes. Dos de los desplegados fueron localizados en un puente de Calzada La Huerta, a la altura de la colonia Los Pinos. Una más se encontró en un puente de la carretera Morelia-Maravatío, a la altura de Atapaneo. Y otras dos lonas fueron halladas en un puente de la avenida Camelinas, a la altura del Hospital del IMSS.

Los mencionados objetos fueron retirados por autoridades policiales y puestos a disposición de la instancia competente. Cabe recordar que un hecho similar sucedió el pasado 15 de agosto en esta ciudad.