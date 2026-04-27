Morelia, Mich.- Lunes 27 de abril de 2026.- Un adolescente motociclista fue asesinado de un balazo en la cabeza la colonia La Aldea, cerca del fraccionamiento Terranova y en las inmediaciones del fraccionamiento Villas Oriente, en la zona oriente de Morelia, informó la Policía.

El hecho de violencia se registró cerca de las 23:30 horas de ayer domingo, sobre un camino de terracería localizado a pocos metros de la calle Elementos y a aproximadamente 100 metros de la avenida Lomas de la Aldea.

De acuerdo con las fuentes, el interfecto respondía al nombre de Luis Ángel, de 17 años de edad. Unos oficiales acudieron al referido lugar tras ser alertados por algunos vecinos, por lo que delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, llegaron elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113