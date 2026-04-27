Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2026.- Con el objetivo de garantizar la atención, el acompañamiento y la protección de los derechos humanos de la comunidad educativa en la región de Lázaro Cárdenas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informa sobre las acciones implementadas en seguimiento a los hechos registrados el pasado 24 de marzo de 2026 en un plantel de nivel medio superior.

Desde el primer momento, y por instrucciones del ombudsperson, Josué Mejía, personal de la Visitaduría Regional se constituyó en el lugar, a fin de verificar que las autoridades competentes garantizaran la seguridad de estudiantes, personal docente y administrativo, así como el debido resguardo del sitio. De manera paralela, se supervisó que el adolescente involucrado recibiera el trato correspondiente conforme a su condición de persona menor de edad, en apego al marco jurídico aplicable.

Posteriormente, colaboradores de la misma Visitaduría, a cargo de Guillermo Hernández, se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de dar seguimiento a la correcta aplicación de los protocolos en materia de justicia para adolescentes. En todo momento, la CEDH ha mantenido labores de observación institucional para que las actuaciones se desarrollen conforme a la legalidad y con respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.

En el ámbito de atención a la comunidad educativa, se estableció comunicación con la dirección del plantel, ofreciendo acompañamiento psicológico a través del área especializada de la Visitaduría Regional. Se implementaron terapias grupales y la aplicación de instrumentos para identificar afectaciones emocionales en estudiantes y familiares.

Asimismo, se desarrollaron acciones de prevención y sensibilización en cuatro escuelas primarias y cuatro secundarias de la región, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Cibernética, así como con instancias educativas y culturales. Estas actividades incluyeron talleres sobre manejo de emociones, cultura de paz y uso responsable de redes sociales, así como presentaciones de teatro guiñol y expresiones artísticas dirigidas a fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes.

La CEDH participó también en los foros “Desconék-tate- Reconék-tate” convocados por la Fiscalía General del Estado, dirigidos a estudiantes de nivel secundaria, medio superior y superior, donde se reforzaron mensajes de sensibilización, autocuidado y prevención de riesgos en entornos digitales.

En seguimiento a hechos recientes, relacionados con la difusión de mensajes de amenaza en centros educativos, este organismo dio aviso inmediato a las autoridades correspondientes y verificó la activación de los protocolos de seguridad. Se constató la implementación de medidas como resguardo institucional y suspensión de actividades escolares, así como la intervención de autoridades de seguridad y procuración de justicia. De igual forma, se participó en reuniones con madres y padres de familia, supervisando el cumplimiento de los protocolos para la prevención y atención de la violencia escolar conforme a la normatividad aplicable.

Además, la CEDH ha mantenido contacto con familiares de las víctimas. En este sentido, se sostuvo una videoconferencia entre el titular del organismo, Josué Mejía, y un familiar directo de una de las personas fallecidas, quien manifestó la necesidad de contar con información clara sobre el avance del proceso. Ante ello, se asumió el compromiso de gestionar un acercamiento con la autoridad ministerial, a fin de garantizar el derecho a la información y el acceso a la justicia.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reitera su compromiso de continuar con labores de vigilancia, acompañamiento y atención integral, promoviendo el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la protección de la comunidad.