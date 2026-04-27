Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2026.- Fito Torres expresó su reconocimiento y respeto a las y los elementos que integran los cuerpos de Infantería del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, quienes diariamente se encuentran al frente de la defensa de la seguridad y la paz en el país; destacó que la labor de la Infantería representa uno de los pilares más importantes en la lucha contra la violencia, al ser quienes, en el terreno, enfrentan directamente los desafíos que afectan a la sociedad mexicana.

Fito subrayó que la construcción de la paz no depende únicamente de las instituciones de seguridad, sino también de la responsabilidad social, especialmente en la formación de las nuevas generaciones, por lo que reiteró su llamado a madres, padres de familia, docentes y sociedad en general a mantenerse atentos al uso de la tecnología por parte de niñas, niños y jóvenes, ya que el consumo de ciertos contenidos puede influir en la normalización de la violencia.

“Así como nuestras fuerzas armadas enfrentan la violencia en las calles, nosotros debemos enfrentarla desde casa. La narcocultura, muchas veces impulsada y amplificada por medios digitales, termina generando entornos que normalizan conductas que después se traducen en violencia real”, señaló el autor del libro Apaguemos la narcocultura y enfatizó que si queremos un país en paz, necesitamos trabajar desde todos los frentes: reconocer a quienes nos defienden, pero también asumir nuestra responsabilidad como sociedad para no seguir alimentando aquello que ellos combaten.

Fito Torres reiteró que el reconocimiento a la Infantería debe ir acompañado de acciones concretas desde la sociedad, promoviendo entornos sanos, educación con valores y un uso consciente de la tecnología, con el objetivo de construir un futuro más seguro para todas y todos.