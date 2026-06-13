Uruapan, Mich.- 13 de junio de 2026-. Colectivos de madres buscadoras localizaron dos fosas clandestinas en donde había igual número de osamentas humanas y ropa, en una zona boscosa de la comunidad de Cutzato, al sur del municipio de Uruapan.

Durante una jornada de búsqueda que comenzó el viernes pasado y se prolongó hasta este sábado, el colectivo “Hasta Encontrarlos”, con apoyo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras autoridades ubicaron los entierros clandestinos.

En una de las fosas fue localizada una persona al parecer del sexo masculino que vestía camisa verde a cuadros, tenis impares, un cinto de tela con hebilla de metal y un pantalón.

Posteriormente se encontraron restos óseos de una segunda persona, misma que vestía un pantalón de color negro y usaba una pulsera con cuentas de colores, así como un rosario.

El personal pericial se encargó de realizar las actuaciones de ley y trasladó los restos humanos al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios que permitan establecer las causas del deceso y su posible identificación.

AGENCIA RED 113