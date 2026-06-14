Morelia, Michoacán, 14 de junio de 2026.- El Palacio del Arte se llenó de música, nostalgia y alegría con la presentación de La Sonora Santanera de Carlos Colorado, agrupación que puso a bailar a cientos de asistentes durante su participación en el Jalo Futbolero.

Como parte de la cartelera artística organizada por el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Turismo estatal, La Sonora Santanera celebró junto al público michoacano siete décadas de trayectoria. El grupo interpretó algunos de los temas que lo han consolidado como uno de los referentes más representativos de la música tropical mexicana.

Canciones como “Dónde estás, Yolanda”, “Negra pena”, “El Santo, el Cavernario”, “Corazón de Acero” y “La Boa” hicieron cantar y bailar a familias, parejas y grupos de amigos que se dieron cita para disfrutar de una velada inolvidable.

“Queremos que con nuestras canciones recuerden un amor, a sus papás, a sus abuelitos; estamos muy emocionados por regresar a Morelia”, expresó Eliezer Flores, una de las voces de la agrupación, durante su encuentro con el público michoacano.

Uno de los momentos más especiales de la noche se vivió con la interpretación de “El Bomboro”, cuando en las pantallas apareció el artista El Bogueto, lo que provocó la emoción de las y los asistentes y conectó a las nuevas generaciones con el legado musical de La Sonora Santanera.

Por su parte, María Fernanda Alvarado, vocalista de la agrupación, invitó a las y los asistentes a continuar disfrutando de las actividades y conciertos del Jalo Futbolero, así como a sumarse a la dinámica para obtener accesos a los espectáculos mediante el consumo de productos y servicios ofrecidos por cocineras tradicionales, personas artesanas, productoras y productores participantes.