Morelia, Michoacán, a 13 de junio de 2026.-Entre experimentos, talleres interactivos y rostros llenos de curiosidad y asombro, cientos de familias michoacanas participaron este sábado en el segundo día de actividades de la 34 edición del Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), consolidándose una vez más como una de las celebraciones científicas más importantes del país, la cual se ha fortalecido durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

Niñas, niños, adolescentes, madres, padres, abuelos y abuelas recorrieron los diferentes espacios universitarios en una jornada completamente familiar, donde participaron en demostraciones y resolvieron sus dudas de la mano de estudiantes, investigadoras, investigadores y docentes nicolaitas, convirtiendo la ciencia en una experiencia cercana, divertida y accesible para todas las edades.

Considerado el principal escaparate universitario de divulgación científica en México, el Tianguis de la Ciencia ofreció cerca de 500 talleres y alrededor de mil 500 actividades interactivas totalmente gratuitas, diseñadas para acercar de manera lúdica e innovadora el conocimiento que se genera en la Máxima Casa de Estudios de Michoacán.

A través de experimentos, dinámicas y exhibiciones relacionadas con las diversas áreas del conocimiento, la Universidad Michoacana comparte con la sociedad los resultados de sus investigaciones y fortalece los vínculos entre la academia y la población, además de despertar vocaciones científicas desde edades tempranas, estimulando la curiosidad natural de las niñas y los niños e incentivando su interés por la investigación.

La administración de la rectora Yarabí Ávila González, reconoce el entusiasmo, compromiso y trabajo de la comunidad nicolaita para que esta gran feria del conocimiento continúe siendo un éxito y demuestra que aprender también puede ser divertido.