Morelia, Mich.- Martes 05 de mayo de 2026.- La irresponsabilidad de una madre puso en riesgo la vida de su hijo de 3 años de edad, a quien dejó dentro de un automóvil mientras acudía a conseguir boletos para el concierto de Marco Antonio Solís “El Buki”, hecho que ocurrió a espaldas del Estadio Morelos. Por fortuna, unos ciudadanos se dieron cuenta de la situación y pidieron ayuda a oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil, quienes sacaron al menor, informaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior se registró durante la mañana de este martes sobre la calle Leandro Valle. El mencionado vehículo es un Hyundai, color gris oscuro. Trascendió que algunas personas detectaron al niño sudando y llorando al interior de la citada unidad, la cual tenía todos los cristales arriba.

De inmediato, la situación fue reportada al coordinador de Seguridad Vial de la Guardia Civil, Luis Roberto Rosiles Soberanis, quien junto con sus elementos se aproximaron al automotor, lo abrieron y rescataron al menor, mismo que fue hidratado y alimentado.

Además, se implementó un operativo para localizar a la madre, quien llegó posteriormente y se le llamó la atención, a efecto de que tomara conciencia sobre el peligro de dejar a su hijo solo dentro de un vehículo sin ventilación.



RED 113