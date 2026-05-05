Morelia, Michoacán; 05 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, alcanzó la Jornada de Limpieza número 615, consolidando una estrategia permanente de mejora urbana que ha permitido beneficiar de manera directa a más de 550 mil personas en todo el municipio.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, estas jornadas se realizan de manera continua, impactando de forma positiva en las familias morelianas que viven en las zonas intervenidas, así como en transeúntes y visitantes.

Estas acciones integrales cuentan con la participación coordinada de las direcciones de Parques y Jardines, Residuos Sólidos, y Alumbrado Sustentable, así como de las direcciones de Servicios Auxiliares y de Mercados y Plazas; sumando también la colaboración del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

Además, la participación de vecinas y vecinos ha sido clave para desarrollar las jornadas, reforzando el trabajo en equipo con la comunidad y la corresponsabilidad para el cuidado de los espacios públicos.

En este contexto, el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, encabezó la Jornada de Limpieza número 615, realizada en la avenida Miguel Hidalgo y Nicolás Ballesteros, al norte de la ciudad, donde se intervinieron aproximadamente 4 kilómetros.

“Alcanzar la jornada 615 refleja el trabajo constante y la permanencia de una estrategia que, desde el inicio de la administración, ha llevado beneficios directos a miles de familias morelianas, mejorando su entorno y calidad de vida”, destacó el secretario.

Durante esta intervención se realizaron trabajos de poda y mantenimiento de áreas verdes, limpieza en riberas y vialidades, recolección de residuos y retiro de basura acumulada, eliminación de contaminación visual, reparación de luminarias, así como mantenimiento y pintura de infraestructura urbana. Además, se llevaron a cabo acciones complementarias como jornadas de vacunación para animales de compañía.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones permanentes que mejoren la imagen urbana y fortalezcan la calidad de vida de las y los morelianos, promoviendo la corresponsabilidad social en el cuidado del entorno.